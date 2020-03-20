Под Бегомлем Citroën врезался в дерево— водитель погиб

19 марта около 6 часов вечера на 104 км автодороги «Минск-Витебск» вблизи городского поселка Бегомль Докшицкого района случилась авария.
61-летний житель Глубокского района, управляя автомобилем «Citroën C5», не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.
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