Под Бегомлем Citroën врезался в дерево— водитель погиб

Чего ждать в високосный год Крысы. Гороскоп на 2020 год:

Чего ждать в високосный год Крысы. Гороскоп на 2020 год:

Рыбак провалился под лед. Друг держал его за руки до приезда спасателей

Рыбак провалился под лед. Друг держал его за руки до приезда спасателей

© 1906-2020, «Витебский курьер». Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by

Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International).