Под Бегомлем Citroën врезался в дерево— водитель погиб

19 марта около 6 часов вечера на 104 км автодороги «Минск-Витебск» вблизи городского поселка Бегомль Докшицкого района случилась авария.

61-летний житель Глубокского района, управляя автомобилем «Citroën C5», не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

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