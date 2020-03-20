Из-за коронавируса поезда через Витебск и Оршу изменили маршрут

Поезда в приграничье с Россией с 18 марта курсируют по измененному маршруту. Это связано с ограничением на въезд в РФ иностранных граждан, в том числе белорусов, которое действует с 18 марта до 1 мая.

По этой причине поезда Белорусской железной дороги, курсирующие в приграничном сообщении с РФ, с 18 марта будут следовать до последней приграничной станции Беларуси, сообщали в пресс-службе БЖД.

В частности, поезда №6641/6644, №6643/6646 Витебск — Рудня — Витебск изменят маршрут на Витебск — Заольша — Витебск.

Поезда №6184/6183, №6186/6185 Орша — Красное — Орша будут следовать только до Осиновки, а на поездах №6545/6546 направлением Кричев — Сураж — Кричев можно будет добраться только до станции Белынковичи.

Неиспользованные билеты на приграничные поезда можно будет сдать в билетные кассы и вернуть их полную стоимость без взимания дополнительных плат и сборов.

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