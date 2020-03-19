Фотофакт: 12 тонн яблок, ввезенных из Витебской области Беларуси, уничтожено бульдозером в Псковской области

18 марта 2020 года на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», механическим путем уничтожено 12,5 тонн польских яблок. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фотофакт: 12 тонн яблок, ввезенных из Витебской области Беларуси, уничтожено бульдозером в Псковской области

Польские яблоки из Беларуси

Ранее в Усвятском районе Псковской области сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни в результате проведения мероприятий, контролирующих ввоз из Республики Беларусь товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер, было задержано автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов продукции без документов, подтверждающих её происхождение и  карантинное фитосанитарное состояние.

При досмотре грузового отсека автомобиля с полной выгрузкой подконтрольной продукции государственными инспекторами Управления была выявлена партия свежих яблок, общим весом 12,5 тонн, на маркировочных этикетках которых была указана страна происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения материалов дела Управлением вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде административного штрафа.

Это далеко не первый случай уничтожения сельхозпродукции в Псковской области. Недавно мы сообщали как в Псковской области уничтожили опасную говядину, ввезенную из Беларуси. Еще раньше 20 тонн груш из Беларуси уничтожили на свалке в российском Себеже.

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