E-dostavka работает по-новому из-за паники. Как получить заказанные продукты

Последнюю неделю E-dostavka не справляется с потоком заказов. На сайте сервиса появилась инструкция, как теперь сэкономить время и получить заказанные продукты быстрее пишет The Village Беларусь.

E-dostavka работает по-новому из-за паники. Как получить заказанные продуктыВозможность заказать продукты на завтра теперь появляется в 10 утра. А после 16:00 появляется дополнительное время доставки на завтра. В течение дня иногда можно «словить» свободное время тоже, говорится на сайте.

Кроме того, время резервирования товаров в корзине сократили до 25 минут.

Администрация сервиса E-dostavka объясняет этот тем, что в условиях возросшего спроса важно предоставить возможность совершить заказ как можно большему количеству людей, а доставку не приходилось ждать более одного дня.

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