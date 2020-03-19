Сегодня на улице Терешковой заработал ГАИ радар для контроля скорости

с 19 марта по 1 апреля в период времени с 10.00 до 21.00 на улице Терешковой Витебска будет осуществляться процедура контроля скоростных режимов движения с использованием мобильных датчиков. Об этом сообщили в ГАИ Витебска.

Время работы мобильных датчиков определено на основании результатов предыдущей процедуры контроля на данном участке дороги.

ГАИ Витебска просит всех участников быть внимательными на дороге, а водителей — нарушать скоростной режим.

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