Сегодня на улице Терешковой заработал ГАИ радар для контроля скорости

с 19 марта по 1 апреля в период времени с 10.00 до 21.00 на улице Терешковой Витебска будет осуществляться процедура контроля скоростных режимов движения с использованием мобильных датчиков. Об этом сообщили в ГАИ Витебска.

Время работы мобильных датчиков определено на основании результатов предыдущей процедуры контроля на данном участке дороги.

Сегодня на улице Терешковой заработал ГАИ радар для контроля скорости

ГАИ Витебска просит всех участников быть внимательными на дороге, а водителей — нарушать скоростной режим.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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