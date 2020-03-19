Предприятие «Витебскэнерго» провело ребрендинг фирменного стиля

РУП «Витебскэнерго» провело ребрендинг фирменного стиля предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В последние годы в энергосистеме активно используются новые технологии и инновации, помимо традиционной, развивается и альтернативная энергетика, осваиваются новые виды деятельности. Предприятие неизбежно меняется и совершенствуется. Со временем назрела необходимость оформить все атрибуты бренда, начиная с логотипа и заканчивая фирменным стилем, сделать брендбук, в котором будут прописаны правила его использования. Ведь стиль организации является важной составляющей имиджа, он создает ее уникальный образ, что способствует повышению узнаваемости и репутации.

В новом логотипе ушли от непосредственного использования букв, заменив их лаконичной графикой. Логотип состоит из 2-х частей: фирменный знак в виде 2 стрелок и фирменное написание названия.

Все филиалы, входящие в состав РУП «Витебскэнерго», в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее логотип «Витебскэнерго» и название филиала. Внедрение единой бренд-архитектуры во все филиалы РУП «Витебскэнерго» будет осуществляться поэтапно.

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