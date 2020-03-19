Витебская таможня отмечает 27-летие со Дня образования

22 марта в 1993 году Витебский таможенный пост Минской региональной таможни преобразован в Витебскую таможню. В те годы только на территории Витебской области действовало шесть таможен, сегодня же структура таможенных органов Беларуси выстроена по принципу одна область – одна таможня.

Деятельность Витебской таможни обеспечивает динамичный процесс оформления товаро- и грузопотоков следующих авиа, ж/д и автотранспортом, совершенствуются формы и методы работы с лицами, пересекающими границу. Инспекторы четырёх таможенных постов: Новополоцкого, Оршанского, «Бигосово» и «Урбаны» своим добросовестным трудом вносят значительный вклад в пополнение республиканского бюджета, защиту интересов Евразийского экономического союза, ограждают нас от проникновения запрещенных и опасных психотропных веществ.

На государственной границе с Латвией активно развивается таможенная инфраструктура – близится к завершению реконструкция автомобильного пункта пропуска «Урбаны». Также с 1 июля пункт пропуска «Видзы» на белорусско-литовской границе станет международным, что перераспределит поток транспорта в условиях реконструкции пункта пропуска «Каменный лог».

Ежедневно витебские таможенники оформляют порядка 1200 грузовых и легковых авто в автодорожных пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны». Пункт пропуска «Аэропорт Витебск» по итогам 2019 года принял в 2 раза более авиарейсов по сравнению с предшествующим периодом.

С начала года осуществлен пограничный контроль более тысячи грузовых железнодорожных составов и более 2100 лиц, следующих через границу на таких составах. Данные функции пограничного контроля таможня проводит второй год.

Выпуск товаров в максимально сжатые сроки при соблюдении законодательства – современная задача таможни. Около 95% вывозимых в регионе деятельности таможни с территории ЕАЭС товаров оформляется менее чем за 5 минут, более 90% ввозимых — менее чем за 2 часа.

Высока роль таможни в противодействии трансграничной преступности и борьбе с наркотрафиком в регионе. Так, в 2017 году был пресечен ввоз более 350 кг гашиша, в 2019 году – 130 кг гашиша и 10 кг экстази, а в январе этого года таможенники пресекли въезд на территорию ЕАЭС более 900 тыс. доз опия, который содержался партии загрязненного соломкой мака.

Профессионализм и компетентность сотрудников таможни позволяет с уверенностью смотреть в будущее, добиваться значимых результатов и успешно решать поставленные государством задачи.

По материалам Витебской таможни

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