Более 14% вакансий для водителей такси доступны для соискателей с инвалидностью

22 марта таксисты со всего мира будут отмечать свой профессиональный праздник. Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY решил узнать, каков портрет современного таксиста.

С начала 2020 года более 90% резюме принадлежат мужчинам, и только около 8% — женщинам. При этом, более 60% соискателей в возрасте от 18 до 30 лет, 24% — в возрасте от 31 до 40 лет. Большинство специалистов ищут работу, имея среднее (75,9%) или среднее специальное образование (32,8%), с высшим образованием или магистратурой – по 23%. В топ-3 иностранных языков, знание которых указывают, входит английский, польский и немецкий.

В январе и феврале 2020 года количество вакансий для водителей такси увеличилось на 28,5% и 54,3% соответственно в отношении 2019-го года.  Как видно на диаграмме, большой прирост был вакансий в отношении 2019 vs 2018 годы.

Более 14% вакансий для водителей такси доступны для соискателей с инвалидностью

Наибольшее количество предложений для водителей такси приходится на Минск и Минскую область – 69%. На втором месте Брест и 7% от резюме, размещенных в январе-феврале для водителей такси.

Рост замечен и в количестве резюме, размещенных на сайте rabota.tut.by: так, количество резюме к 2019 году (январь и февраль) возросло на 67,9% и 100%. Если опираться на динамику роста вакансий и резюме в 2019 году, то можно предположить, что по итогам марта рост продолжится.

Более 14% вакансий для водителей такси доступны для соискателей с инвалидностьюУчитывая спрос, который почти превышает предложения, конкуренция на рынке труда среди водителей такси падает и составляет меньше 1 человека на вакансию. Однако в данном случае не учтены кандидаты, которые предпочитают напрямую звонить работодателям при трудоустройстве, и среди них часто оказываются представители профессиональной области «Рабочий персонал» и частично представители сферы «Административный персонал».

Более 14% вакансий для водителей такси доступны для соискателей с инвалидностью

Если же говорить о заработной плате, то здесь ожидания соискателей расходятся с предложениями работодателей. И работодатели готовы предлагать больше: минимальные ожидания соискателей – 600 BYN, максимальные предложения работодателей – 2 000 белорусских рублей.

Более 14% вакансий для водителей такси доступны для соискателей с инвалидностью

Примечательно, что 14,4% вакансий «Водитель такси» доступны для соискателей с инвалидностью. К слову, данный показатель по общему рынку труда – 2,3%.

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