Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличен до 90 дней из-за коронавируса

В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода, об этом сообщили в пресс-центре МВД Беларуси.

Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличен до 90 дней из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Для этого иностранцу необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (временной регистрации). Оформить выездную визу можно также в Национальном аэропорту «Минск». В случае, если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса непосредственно по приезду в аэропорт.

328 человек умерло в Беларуси от заболеваний органов дыхания с начала 2020 года — Лукашенко

Маски в аптеках Витебска есть, но посмотрите как выглядит «шедевр» белорусских мастеров!

Лукашенко потребовал за неделю начать выпуск респираторов

Кризис на границе — репортаж с белорусско-российской границы

В Беларуси начали распространять «спасение от коронавируса» — «антикоронавирус»

Видеофакт: полочанин без причины ударил в лицо школьника — все очевидцы прошли мимо

Гендиректор компании «Белвест» Юрий Суманеев рассказал о ситуации с коронавирусом

Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»

Белорусы смогут вернуться домой через Москву, но только транзитом

Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *