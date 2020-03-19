Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличен до 90 дней из-за коронавируса

В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода, об этом сообщили в пресс-центре МВД Беларуси.

Для этого иностранцу необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (временной регистрации). Оформить выездную визу можно также в Национальном аэропорту «Минск». В случае, если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса непосредственно по приезду в аэропорт.

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