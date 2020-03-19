328 человек умерло в Беларуси от заболеваний органов дыхания с начала года — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщает БелТА.

На доклад во Дворец Независимости приехали министр здравоохранения Владимир Караник, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, а также представители Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.

«Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза», — заявил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что первым с этим вирусом столкнулся Китай, а затем и азиатский регион. Причем китайцам удалось справиться с вирусом, и они уже делятся своим успешным опытом с другими, отметил глава государства.

«По крайней мере, у меня нет таких фактов, чтобы они не ответили хоть на один вопрос или в чем-то отказали. У меня сигналы от китайской стороны, что они готовы белорусам помочь во всем», — отметил Александр Лукашенко.

ВОЗ объявила пандемию. Однако для Беларуси это не имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом.

«На карте не осталось практически ни одной страны, где бы не поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая», — сказал глава государства.

Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран — соседок Беларуси.

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ, — заметил Президент. — Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности».

Президент обратил внимание, что самая страшная эпидемия в мире — это паника. Он поинтересовался, как складывается эпидемиологическая ситуация в Беларуси и какие прогнозы по коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям на ближайшие дни и недели.

«Дело не только в этом коронавирусе, у нас больше проблем с другими болезнями. Какие меры принимаются для предотвращения новых случаев завоза в Беларусь разного рода вирусов?» — спросил глава государства.

Отдельно он коснулся работы белорусских врачей, подчеркнув, что медицинский персонал должен быть обеспечен всем необходимым и материально поощрен за нелегкую, в том числе внеурочную, работу. В то же время Президент выразил уверенность, что в этой сфере проблем нет.

«В конце зимы — начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит. Речь в данном случае не о коронавирусе, а о привычных нам острых респираторных инфекциях, включая грипп. Самое опасное, что может случиться в результате этих вирусов, — это пневмония», — заметил Президент.

Глава государства привел данные сравнительной статистики за прошлый и этот годы по количеству смертельных случаев в результате пневмонии. По словам Александра Лукашенко, в 2019 году за январь-февраль таких случаев было 196, сейчас — 138. Всего из-за заболеваний органов дыхания за первые два месяца прошлого года погибли 498 человек, в начале этого года — 328.

«При этом особо подчеркиваю, ни одной смерти при подтвержденной коронавирусной инфекции на территории нашей страны сегодня нет. Слава богу. Хочу услышать четко и по существу, как мы будем работать дальше, чтобы заболевших было как можно меньше и все они выздоровели от любой инфекции», — сказал Президент и передал слово министру здравоохранения.

По словам Владимира Караника, в Беларуси придерживаются риск-ориентированного подхода на основе анализа имеющихся рисков и прогнозирования развития ситуации.

«Это не первая и не последняя эпидемия в нашей жизни, поэтому мы, исходя из прошлого опыта, прогнозируем и параметры развития, и тяжесть последствий, и меры, которые направлены на то, чтобы минимизировать ущерб от этой эпидемии», — сказал министр здравоохранения.

Он также отметил, что благодаря развитию отечественной школы лабораторной диагностики в Беларуси быстро удалось наладить производство собственных тестов на выявление коронавируса. «Когда ВОЗ опубликовал РНК вируса, наш тест был сделан в течение недели», — заявил министр.

Александр Лукашенко поручил в течение недели наладить производство респираторов в стране.

Маски в аптеках Витебска есть, но посмотрите как выглядит «шедевр» белорусских мастеров!

Лукашенко потребовал за неделю начать выпуск респираторов

Кризис на границе — репортаж с белорусско-российской границы

В Беларуси начали распространять «спасение от коронавируса» — «антикоронавирус»

Видеофакт: полочанин без причины ударил в лицо школьника — все очевидцы прошли мимо

Гендиректор компании «Белвест» Юрий Суманеев рассказал о ситуации с коронавирусом

Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»

Белорусы смогут вернуться домой через Москву, но только транзитом

Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»