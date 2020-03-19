С 23 марта в обращение поступят новые банкноты номиналом 20 и 50 рублей

С 23 марта 2020 года белорусы смогут рассчитываться обновленными банкнотами образца 2009 года номиналом 20 и 50 рублей.

По словам Нацбанка защитный комплекс обновленных банкнот усилен. На них появится дополнительный водяной знак и более широкая защитная нить, а для 50 белорусских рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом.

В дизайн обновленных банкнот внесены следующие изменения:

исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;

приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;

вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2020»;

надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» на банкноте номиналом 50 рублей заменена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ».

Изображения новых банкнот Национальный банк разместит на официальном сайте в разделе «Банкноты и монеты» 23 марта 2020 года.

Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом «Гознак» (Российская Федерация).

Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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