ОАО «Полоцк-Стекловолокно» инвестирует 46 млн рублей в производство электроизоляционных тканей

ОАО «Полоцк-Стекволокно» инвестирует в строительство нового цеха около 46 млн рублей. Цех по производству термохимобработанных электроизоляционных тканей поможет нарастить инновационный потенциал для сохранения и укрепления конкурентных позиций на мировом рынке.

За прошедший год ОАО «Полоцк-Стекловолокно» инвестировало в модернизацию производства более 30 млн рублей. В обширный перечень объектов инвестирования, как рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Роман Близнёв, вошло около 40 позиций.

Благодаря масштабной работе по модернизации действующего производства, проводимой на протяжении прошлых лет, предприятию удалось сформировать определенный задел на будущее. В первую очередь это связано с продлением срока эксплуатации стекловаренных печей, реконструкция которых ежегодно требует больших вложений. Теперь появилась возможность сделать перерыв и выиграть время, а высвободившиеся средства направить на решение приоритетной задачи – организацию производства углубленной переработки стекловолокна. Главным инвестиционным проектом на текущий год является строительство цеха термохимобработанных электроизоляционных тканей для фольгированных диэлектриков.

Для полочан это будет новое направление. Открывается возможность выйти на перспективный рынок и наладить сотрудничество с крупными международными компаниями. В частности, интерес проявили представители японской Panasonic, посетившие предприятие с целью аудита и проведения переговоров.

К материалам для фольгированных диэлектриков, которые в дальнейшем используются для изготовления печатных плат, предъявляются высочайшие требования. Поэтому новый цех нужен для улучшения характеристик выпускаемых на предприятии электроизоляционных тканей – дополнительная финишная обработка должна обеспечить их сверхчистую поверхность.

Новый цех будет производить востребованный экспортный продукт. Объем производства – 24 миллиона метров электроизоляционных тканей в год. Открывается возможность сотрудничества с крупными международными компаниями, включая Panasonic.

На сегодняшний день проект уже прошел государственную экспертизу. Подписан договор на поставку основного технологического оборудования с одним из ведущих мировых производителей – немецкой компанией Bruckner. Сейчас проводится конкурс по выбору генерального подрядчика строительных работ. Приступить к строительству в соответствии с графиком планируется в апреле.

– Мы постоянно отслеживаем, какие виды продукции сегодня наиболее востребованы. Проводим модернизацию, чтобы иметь возможность оперативно разворачиваться в том или ином перспективном направлении, производить то, что наиболее выгодно продавать, – подчеркнул Роман Близнёв.

На ближайшее время, по его словам, намечена реализация и других проектов по углубленной переработке стекловолокна и получению ориентированных на экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью. При этом в качестве главной движущей силы по разработке инноваций выступает собственный научно-практический центр предприятия, где сосредоточены лучшие интеллектуальные силы.

Благоприятствует развитию инвестиционной деятельности вступление предприятия в свободную экономическую зону «Витебск». Появившиеся в этой связи налоговые льготы позволили направить на реализацию инвестпроектов дополнительные средства, передают Витебские Вести.

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