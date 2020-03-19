Лиса не дает покоя жителям деревни в Ушачском районе

Лиса терроризирует всю деревню Старое Село в Ушачском районе. Последний раз она задрала курицу прямо на глазах у жительницы деревни.

Однако наблюдать такое поведение лисицы жителям деревни приходится не в первых раз. До этого животного видели и и другие жители деревни, у некоторых она тоже утаскивала кур — у кого по одной, а у кого задушила уже 5-6 птиц.

Местные охотники рассказали, что знают о беде сельчан. В окрестностях села они уже уничтожили 6 лисиц, ведут охоту и ночью с помощью тепловизоров. Однако охотники не могут гарантировать безопасность куриного поголовья и советуют местным жителям укреплять изгороди, сообщают НН.

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