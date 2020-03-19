В Витебском районе направят Br15 тыс. на восстановление мемориала

Профсоюзы Витебской области решили направить Br15 тыс. на восстановление воинского мемориала в агрогородке Зароново Витебского района.

Около 10 тыс. воинов Красной армии, погибших в конце 1943 — начале 1944 годов, покоятся на воинском захоронении. Организации Витебского областного объединения профсоюзов решила выделить средства для установления новых плит с вновь открывшимися именами погибших в окрестностях Зароново солдат, а также солдат-уроженцев местного сельсовета, которые погибли в годы войны в других местах. С установлением благоприятной погоды начнутся работы по общему благоустройству территории.

«День Победы — один из самых главных праздников нашей страны. А восстановление и благоустройство мемориалов, памятных мест является важнейшим элементом подготовки к нему. Мы не должны забывать, что вся эта благородная работа — священный долг каждого из нас», — подчеркнул руководитель областного профсоюзного объединения Иван Возмитель..

В дополнение к этому, областная организация профсоюза работников здравоохранения взяла под патронат захоронение в урочище Воробьевы горы в Городке, где в январе 1943 года за связь с партизанами расстреляли около 70 мирных жителей деревни Дубиково. На этом месте будет обновлен памятный знак, выполнено ландшафтное планирование прилегающей территории, высажены цветы, обустроен газон. Проведение основной части запланированных мероприятий намечено на апрель, передает БелТА.

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