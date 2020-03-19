В результате пожара в Витебске сгорели два автомобиля — видео

18 марта на улице Терешковой в Витебске загорелся автомобиль, позже огонь перекинулся на рядом стоящее транспортное средство.
Около 8 часов вечера в МЧС Витебска поступило сообщение о пожаре во дворе дома № 26 корпус 2 на улице Терешковой в Витебске.
Сначала загорелся Volkswagen, автомобиль сгорел дотла, потом огонь перекинулся на припаркованный рядом Renault, который остался поврежденным.
Причина возникновения пожара пока неизвестна, ее устанавливают, сообщает МЧС.
Видео: «Типичный Витебск»
В Шумлинском районе произошел пожар в общественной бане
Кризис на границе — репортаж с белорусско-российской границы
Белорусы смогут вернуться домой через Москву, но только транзитом
В Беларуси начали распространять «спасение от коронавируса» — «антикоронавирус»
Приказ Минздрава: где в Витебской области будут лечить пациентов с коронавирусом и что изменится в поликлиниках и для врачей
Почти половина заболевших коронавирусом в Беларуси — витебляне
Видео преследования со стрельбой: как на границе Витебской и Минской областей задерживали угонщика
Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»