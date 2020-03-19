В результате пожара в Витебске сгорели два автомобиля — видео

18 марта на улице Терешковой в Витебске загорелся автомобиль, позже огонь перекинулся на рядом стоящее транспортное средство.

Около 8 часов вечера в МЧС Витебска поступило сообщение о пожаре во дворе дома № 26 корпус 2 на улице Терешковой в Витебске.

Сначала загорелся Volkswagen, автомобиль сгорел дотла, потом огонь перекинулся на припаркованный рядом Renault, который остался поврежденным.

Причина возникновения пожара пока неизвестна, ее устанавливают, сообщает МЧС.

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