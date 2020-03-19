В Витебской области из-за коронавируса усилили меры дезинфекции в общественном транспорте

Для предотвращения распространения коронавируса в Витебской области решили усилить меры дезинфекции в общественном транспорте и на БЖД, чтобы защитить горожан.

Когда автобусы, трамваи и троллейбусы возвращаются с линии, салоны тщательно моют с применением специальных средств дезинфекции.

Во время движения транспорта по маршруту, работники трижды за смену обрабатывают те части салона, которых пассажиры больше всего касаются, сообщил заместитель гендиректора «Витебскоблавтотранса» Сергей Залесский.

Повышенный дезинфекционный режим ввели и на Белорусской железной дороге. На вокзалах и в поездах чаще проводят влажную уборку, салоны и тамбуры обрабатывают дезраствором. Повсюду установлены дозаторы с дезинфектором для рук. Если в поезде будет ехать пассажир с признаками острой респираторно-вирусной инфекции, предусмотрены эвакуационные мероприятия, передают Витебские Вести.



Ситуация контролируемая: 51 случай заражения коронавирусом в Беларуси

В Беларуси начали распространять «спасение от коронавируса» — «антикоронавирус»

Кризис на границе — репортаж с белорусско-российской границы

В Полоцке безработный мужчина беспричинно ударил подростка на улице

Белгосстрах разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом

В Псковской области уничтожили опасную говядину, ввезенную из Беларуси

Теперь во всем электротранспорте Витебска можно оплатить поездку телефоном