Второй этап продажи билетов на «Славянский базар» начнется 21 марта

Второй этап продажи билетов на «Славянский базар» стартует 21 марта. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор форума, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, передает передает БелТА.

На втором этапе продажи в реализацию поступят билеты на традиционные проекты форума «Театральные встречи», «Фестиваль без границ» и «Кукольный квартал».

Глеб Лапицкий обратил внимание на новшества, которые появятся с этого года в театральной программе. Акцент сделан не на количестве, а качестве спектаклей. Свои постановки зрителям покажут театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм», Смоленский государственный драматический театр имени А.С.Грибоедова, продюсерская компания «Частный театр» (Россия), театр «Сфумато» (Болгария). Феерическим ожидается гала-концерт «Виват, Панов!», посвященный выдающемуся балетмейстеру Валерию Панову. Шоу пройдет с участием звезд балета Беларуси, Великобритании, Израиля, Испании, Германии и России. Вести его будет историк моды Александр Васильев.

Особенностью нынешних «Театральных встреч» станет возможность общения зрителей с актерами и режиссерами перед занавесом. Такая практика продолжится и в дальнейшем, подчеркнул директор фестиваля. Он убежден, что это новшество сделает театральный проект в Витебске уникальным и интересным для зрителей и артистов.

В проекте «Кукольный квартал», который пройдет на сцене Белорусского театра «Лялька», помимо хозяев площадки лучшие произведения для юных зрителей и их родителей представят театры кукол из Санкт-Петербурга, Пензы, Москвы, Мытищ, Оренбурга и Винницы. Колоритным будет проект «Фестиваль без границ», во время которого состоятся гала-концерт мастеров искусств Молдовы с участием государственного академического ансамбля народного танца «Жок» и гала-концерт мастеров искусств Израиля.

Объявлен и список исполнителей первой концертной программы «Увертюра к фестивалю: рок на все времена» в Летнем амфитеатре. Среди них «Чиж & Co», Александр Иванов и группа «Рондо», «Вопли Видоплясова», Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»), «Молчат дома». Ведущий — Иван Вабищевич.

Для всех поклонников фестиваля дирекция разработала гибкую систему скидок. С 21 марта по 20 апреля при единовременной покупке двух билетов на два дня XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в Летнем амфитеатре предусмотрена скидка 29% на билет с меньшей стоимостью. При единовременной покупке двух билетов на один из конкурсных дней и гала-концерт XVIII Международного детского музыкального конкурса в концертном зале «Витебск» также установлена скидка 29% на билет с меньшей стоимостью.

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 21 июля. Торжественная церемония открытия форума состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, закрытия — 20 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 13-15 и 21 июля.

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