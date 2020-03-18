В Беларуси начали распространять «спасение от коронавируса» — «антикоронавирус»

Основатель и директор фирмы «Фарма-компания «Качановский» пчеловод Николай Николаевич Качановский первым почувствовал рыночный потенциал, который несет коронавирус, и «выбросил» на рынок «волшебный эликсир».

Если верить рекламным посулам, компания производит продукцию, обладающую уникальными свойствами.

«Уникальность и эффективность этого меда достигается благодаря добавлению прополиса, пыльцы, перги, маточного молочка, женьшеня и черники», — говорится на сайте предприятия.

Такого набора слов вполне достаточно, чтобы продавать наиболее доверчивым гражданам свои снадобья. Доказывать их эффективность не нужно, главное — чтобы пациенты поверили и расстались с деньгами. Продукция, естественно, не является лекарственным средством, хоть и напоминает аптечные баночки.

Как известно, до сих пор в мире нет вакцины от коронавируса. Над ее разработкой трудятся лучшие специалисты всего мира. Вполне очевидно, что кто создаст лекарственный препарат от коронавируса, не будет бедствовать. Как минимум за это полагается Нобелевская премия. Однако создать такое лекарство очень трудно, для этого требуются многомесячные научные исследования, эксперименты, большие ресурсы, а еще нужны коллективы «светлых голов», обладающих глубокими знаниями. Предприимчивый пчеловод из Пинска пошел по более короткому пути.