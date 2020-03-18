Школа городских инициатив «Теплица» впервые проведет семинар в Орше

29 марта в Орше пройдет проектный семинар «От идеи до реализации проекта».

Участники могилевской школы городских инициатив «Теплица поделятся своим опытом и постараются помочь жителям Орши находить кратчайшие пути от появления интересной идеи до ее успешной реализации. «Теплица» за прошедшие четыре года придумала и реализовала креативные и резонансные проекты, которые стали заметным явлением в жизни не только Могилева, но и Бобруйска, Горок, Климовичей.

«Для тех, кто хочет сделать жизнь в своем городе лучше, но не знает как» — под таким слоганом вот уже пятый сезон работает школа городских инициатив «Теплица». Это не школа в привычном смысле, а серия встреч и лекций, которые помогают неравнодушным людям стать более инициативными и активными участниками городской жизни, стать движущей силой событий и процессов по ее улучшению.

Вот лишь несколько «тепличных» проектов: «Кинотеатр под открытым небом», «Позитивные знаки», «Стихи на стенах», Лестница-вышиванка, Ночные экскурсии, Лекции в необычных местах, арт-площадка ГородОК.

Кроме того, выпускники «Теплицы» принимали активного участие в подготовке и проведении таких масштабных мероприятий как «Драник-фест», «Большой городской пикник» .

Организаторы «Теплицы» приглашают активных жителей Орши и Оршанского района принять участие в проектном семинаре.

Участники семинара получат знания в области постановки целей и задач для реализации проектов, выбора методов их продвижения, поиска финансирования и единомышленников. Во время встречи мы разработаем полноценные проекты, которые улучшат жизнь города.

Мероприятие бесплатное. Чтобы стать участником, нужно до 28 марта (включительно) заполнить анкету-заявку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB-sPOdTnOc_Pm4jk6LDLgypqgwHN4DCgeFwdcX5ZJZ4ttIQ/viewform

Семинар состоится 29 марта (воскресенье) с 14:00 до 19:00 в бизнес-инкубаторе по адресу: Орша, ул.Мира, 8, 2-й этаж.

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