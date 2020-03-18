Оршанский стройтрест №8 израсходовал 1,7 миллиона дольщиков — КГК

Комитетом государственного контроля Витебской области направлены предложения в местные органы власти в целях обеспечения пресечения фактов нецелевого использования средств дольщиков, привлекаемых на долевое строительство. Об этом сообщает Комитет госконтроля по Витебской области.

Комитетом государственного контроля Витебской области установлено, что в отдельных регионах области не работает система контроля за застройщиками, установленная Главой государства и направленная на предотвращение фактов нецелевого использования средств дольщиков, привлекаемых на долевое строительство, и, как следствие, затягивания сроков строительства.

Согласно требованиям Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве», ранее – от 06.06.2013 № 263 «О долевом строительстве в Республике Беларусь» застройщик обязан один раз в год за свой счет организовать проведение аудита целевого использования привлекаемых на строительство объектов долевого строительства средств и в трехдневный срок после получения аудиторского заключения представляет его копию в местные исполнительные и распорядительные органы, выдавшие разрешительную документацию на строительство объекта строительства. Информация о результатах аудита также должна размещаться застройщиком в месте, доступном для ознакомления. Дольщик имеет право ознакомиться с аудиторским заключением в полном объеме.

При этом застройщиками Бешенковичского, Браславского, Городокского, Глубокского, Лепельского, Лиозненского, Оршапнского, Поставского, Толочинского, Ушачского, Чашникского и Шумилнского районов, а также города Новополоцка, осуществляющие строительство и ввод в 2016-2019 гг. в эксплуатацию многоквартирного жилья с привлечением средств дольщиков, не было организовано проведение аудитов и, как следствие, копии аудиторских заключений не представлены в соответствующий исполнительный комитет.

В то же время Комитетом государственного контроля Витебской области в 2019 году было установлено, что ОАО «Оршанский строительный трест № 18» в период с ноября 2018 г. по январь 2019 г., являясь застройщиком объекта «Жилой дом № 33 второй очереди застройки в микрорайоне «Заднепровье-3» в г.Орша», допущено нецелевое использование денежных средств дольщиков в сумме 1,7 млн. руб., аккумулированных на специальных счетах, путем направления их на собственные цели. В результате указанных действий на момент окончания строительства дома перед подрядными организациями, выполнявшими работы на объекте, образовалась дебиторская задолженность в размере 2,3 млн. руб.

В целях принятия мер реагирования Комитетом государственного контроля Витебской области направлены соответствующие предложения в местные органы власти. Контроль за исполнением требований законодательства в жилищном строительстве будет продолжен.

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