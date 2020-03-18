Белорусский рубль вновь рухнул к доллару и евро

Падение белорусского рубля по отношению к доллару и евро продолжается, сообщают Naviny.by.

На торгах 18 марта американская и европейская валюты существенно подорожали, обновив в Беларуси исторические максимумы.

Так, доллар вырос на 7,4 копейки (+3,13%) и составил 2,4413 белорусского рубля за доллар, а евро на 5,05 копейки (+1,92%) — 2,684 белорусского рубля. Курс российского рубля снизился на 3,38 копейки (-1,06%) — 3,1913 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк по прежнему использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Таким образом, белорусский рубль проседает под влиянием падения рубля российского. На торгах в среду американская валюта подскочила в России до 79 рублей — абсолютный максимум с 2016 года.

Это произошло после того, как цена нефти марки Brent упала ниже 28 долларов впервые с января 2016 года. 18 марта она подешевела на 2,5% и опустилась до 27,87 доллара за баррель по данным на 13.00.

Давление на нефть усиливается из-за значительного спада спроса. Этому способствует распространение коронавируса и резкого снижения экономической активности во всем мире. Финансовые эксперты прочат скорое погружение мировой экономики в рецессию.

«В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке», — подчеркнули в пресс-службе Нацбанка. Там подчеркнули, что регулятор не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения.

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