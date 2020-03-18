В Полоцке безработный мужчина беспричинно ударил подростка на улице

В Полоцке задержали 56-летнего безработного мужчину, который без причин ударил на улице 14-летнего подростка. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома на сайте МВД.

Мать подростка обратилась в милицию. Полоцкие правоохранители нашли и задержали подозреваемого в течение нескольких часов.

Оказалось, что мужчина шел из магазина, где купил 3 бутылки водки. Во время перехода дороги он ударил в лицо незнакомого подростка. Выяснилось, что никто из очевидцев не подоспел на помощь к подростку и не вызвал милицию. Когда дебошира задержали, он не сознавался в содеянном, но видеозапись указывала на его причастность, поэтому он перестал отпираться и сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

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