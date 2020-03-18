Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: надеемся, что фестиваль не перенесут

Подготовка к «Славянскому базару в Витебске» ведется в штатном режиме, только продажа билетов на проект «Звезды «Евровидения» временно приостановлена. Об этом рассказал на брифинге директор фестиваля, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, передает корреспондент БелТА.

«Дирекция готовит фестиваль, ни у кого из наших партнеров не возникает никаких вопросов и сомнений по этому поводу. И мы надеемся, что наш форум состоится в штатном режиме, без всяких переносов и тем более отмены, — сказал Глеб Лапицкий. — Вы видите складывающуюся тенденцию: большинство культурно-массовых мероприятий переносятся на май-июнь, что дает нам возможность надеяться на лучшее».

По словам руководителя форума, все национальные отборы на конкурсы фестиваля к этому времени завершились. «Надеемся, что фестиваль, как и запланировано, пройдет с 13 по 21 июля», — отметил он.

Под вопросом лишь один проект «Славянского базара» — «Звезды «Евровидения», запланированный на 19 июля. Продажа билетов на него временно приостановлена.

«Здесь мы работаем напрямую с Европейским вещательным союзом, который занимается логистикой приглашенных артистов. Сейчас мы не можем открыть их имена (а я вас заверяю, это очень крутые имена), потому что не подписан контракт. Чтобы никого не дискредитировать, мы вместе приняли решение приостановить — подчеркиваю: не отменить! — продажу», — пояснил Глеб Лапицкий.

На мероприятия «Славянского базара» уже продано около 10 тыс. билетов. Тем, кто их приобрел, директор форума посоветовал не поддаваться панике и не торопиться их сдавать.

«Приобрести заново по первоначальной цене билеты уже не получится, ведь на любое мероприятие после возвращения его в афишу, если оно было отменено, спрос и цена, как правило, уже гораздо выше, — заметил он. — Поэтому мы не рекомендуем сдавать билеты. Но окончательный выбор за каждым человеком».

Глеб Лапицкий добавил, что со стороны менеджеров артистов никаких сообщений об отмене участия в проектах фестиваля не поступало.

«Наоборот, все звонят, просят держать их на связи из-за возможных изменений. Идет нормальная работа, — подчеркнул он. — Надеюсь, не будет критического момента, когда придется все отменить. А дальше будем следить за обстановкой, ведь предугадать ее никто не может».

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