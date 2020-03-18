Галина Унукович возглавила Бешенковичский районный исполнительный комитет

Новым председателем Бешенковичского райисполкома стала Галина Унукович, назначение которой согласовал Президент Беларуси.

У Галины Владимировны весомый опыт работы в руководящей должности. За это время зарекомендовала себя квалифицированным, инициативным руководителем. Ее отличают большая работоспособность, высокая ответственность за порученное дело. Принципиальность Галины Унукович в решении проблем сочетается с внимательным отношением к людям, их нуждам и потребностям, пишут «Витебские вести».

─ Моя главная задача ─ обеспечить достойный уровень жизни каждого гражданина, ─ сказала Галина Владимировна.

Как отметил председатель облисполкома Николай Шерстнёв, в Бешенковичском районе было сделано немало теми руководителями, которые возглавляли его ранее. Леонид Пеньковский дал старт развитию промышленной отрасли. Эту деятельность продолжил Андрей Булавкин, который сегодня стал у руля одного из семи агропромышленных объединений Витебщины на базе Оршанского мясоконсервного комбината.

Вместе с тем сегодня Бешенковичский район имеет ряд проблем, отметил глава региона. Необходимо уделить особое внимание развитию сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и навести порядок в хозяйствах, в каждом повысить качественные показатели, увеличить производство продукции, ужесточить контроль и дисциплину, при этом обеспечить достойный уровень заработной платы, создать условия для тех молодых специалистов, кто хочет трудиться на благо родного района.

В Витебском облисполкоме считают, что Галина Владимировна сумеет использовать свои знания и опыт, сделает всё необходимое, чтобы район уверенно развивался и выполнял все государственные программы.

Успехов в решении поставленных задач Галине Унукович пожелал помощник Президента Республики Беларусь ─ инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

Справка

Галина Владимировна Унукович родилась в деревне Шибеки Оршанского района. Начиная с 1994 года и на протяжении четырнадцати лет она работала в системе образования Чашникского района, затем трудилась заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома.

В 2010 году была назначена заместителем председателя Глубокского райисполкома. С апреля 2014-го работала председателем районного Совета депутатов.

Галина Унукович окончила Витебский государственный университет в 1997 году по специальности «Педагогика и методика начального обучения», в 2006 году – по специальности «История», в 2010 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное и местное управление».

Гендиректор компании «Белвест» Юрий Суманеев рассказал о ситуации с коронавирусом

Почти половина заболевших коронавирусом в Беларуси — витебляне

Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»

Что произошло в Витебске и Витебской области за неделю

Под конвоем людей в «скафандрах» беларусы возвращаются домой из закрытой Европы

Теперь точно: весенние школьные каникулы переноситься не будут — Минобр

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...