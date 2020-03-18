В Псковской области уничтожили опасную говядину, ввезенную из Беларуси

В Себежском районе при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Россельхознадзора и Пограничного Управления ФСБ по Псковской области приостановлено движение транспортного средства, перевозившего замороженное мясо говядины. Продукция следовала с территории Витебской области Беларуси в Санкт-Петербург. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы Управления установили, что 993 килограмма мяса говядины перемещаются без ветеринарных сопроводительных документов, а на самом товаре отсутствуют маркировки. Таким образом, невозможно подтвердить качество, безопасность и установить происхождение мясной продукции.

Также специалисты ведомства выявили нарушение ветеринарно-санитарных правил, предусматривающих соблюдение температурного режима при транспортировке и хранении — в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

В соответствии со статьями 3, 25 Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 993 килограмма замороженной говядины признаны некачественными и опасными.

Сотрудниками Россельхознадзора данная продукция изъята из оборота, направлена на уничтожение.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, совсем недавно Россельхознадзор уничтожил партию груш из Беларуси.

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