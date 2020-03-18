В Витебский диагностический центр прибывают пациенты в изолирующих капсулах — фото

Несколько дней назад Витебский областной диагностический центр сообщил о том, что оказание плановой консультативно-диагностической помощи временно приостановлено. Однако, в центр прибывают пациенты в изолирующих капсулах.

Фотографии опубликовали 17 марта в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура» жители Витебска, в то время как совершалась выгрузка пациента в изолирующей капсуле из машины скорой помощи у входа в областной диагностический центр, сообщают НН.

Напомним, что сейчас в Беларуси зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом. Минздрав утверждает, что ситуация контролируемая.

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