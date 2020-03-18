Теперь во всем электротранспорте Витебска можно оплатить поездку телефоном

Как ранее писал «Витебский Курьер» оплату через мобильное приложение «Оплати» стали тестировать в Витебске еще в феврале. С 18 марта расплатиться через приложение можно будет в любом трамвае или троллейбусе города.

Теперь жители и гости областного центра смогут купить билет для проезда в общественном транспорте с помощью смартфона. Мобильный платежный сервис Оплати™ предоставляет возможность мгновенно рассчитаться за билет прямо в салоне, используя только QR-код.

Оплатить поезд будет возможно при помощи приложения, которое можно установить на смартфон под управлением Android или iOS. После установки приложения и регистрации в нем с помощью личного номера из паспорта, необходимо будет пополнить кошелек с банковской карты или другим способом, сообщает сайт филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска».

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