Бывшую часовню в Витебске на аукционе с 5 раза за 57 тысяч рублей. Ее реконструируют под офисы

Здание с давней историей — бывшая часовня Дуниных-Слепстей, пять раз выставляли на продажу. Однако аукцион, который недавно организовал комитет «Витебскоблимущество», удивил многих.

Здание бывшей часовни было продано за 57 тысяч рублей. Впервые за последние 20 лет торги собрали рекордное количество участников: заявки на участие подали 14 человек, но в качестве покупателей в конечном итоге выступили 13. В ходе торгов цена увеличилась более чем в 2000 раз, хотя стартовая цена была одна базовая величина, и на 68 шаге аукциона, объект был продан частной организации из Витебска.

Как поделилась представительницы частной организации Витебска, которая специализируется на инженерном сопровождении строительной деятельности, – здание будет реконструировано под офисы, но с сохранением его архитектурной формы и цветового решения.

Лот включал в себя двухэтажное строение площадью 135 квадратных метров с подвалом, пристройкой и ограждением, а также земельный участок площадью 0,1026 гектара, передаваемый в аренду сроком на 25 лет.

По данным комитета «Витебскоблимущество», часовню в 1859 году построил витебский землевладелец Степан Дунин-Слепцов. В 1939 году здание реконструировали и надстроили второй этаж. Объект до недавнего времени находился на балансе ВГУ имени П. М. Машерова, передают НН.

Также на аукционе в этот день были проданы артезианская скважина в Лиозненском районе и бывшее пожарное депо в агрогородке Матюши Полоцкого района. Оба объекта пытались продать с августа 2019 года, и лишь при установлении начальной цены равной одной базовой величине на них нашлись покупатели – частное предприятие из Лиозно и предпринимательница из Новополоцка.

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