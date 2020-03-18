Бывшую часовню в Витебске на аукционе с 5 раза за 57 тысяч рублей. Ее реконструируют под офисы

Здание с давней историей — бывшая часовня Дуниных-Слепстей, пять раз выставляли на продажу. Однако аукцион, который недавно организовал комитет «Витебскоблимущество», удивил многих.

Бывшую часовню в Витебске на аукционе с 5 раза за 57 тысяч рублей. Ее реконструируют под офисы

Здание бывшей часовни было продано за 57 тысяч рублей. Впервые за последние 20 лет торги собрали рекордное количество участников: заявки на участие подали 14 человек, но в качестве покупателей в конечном итоге выступили 13. В ходе торгов цена увеличилась более чем в 2000 раз, хотя стартовая цена была одна базовая величина, и на 68 шаге аукциона, объект был продан частной организации из Витебска.

Как поделилась представительницы частной организации Витебска, которая специализируется на инженерном сопровождении строительной деятельности, – здание будет реконструировано под офисы, но с сохранением его архитектурной формы и цветового решения.

Лот включал в себя двухэтажное строение площадью 135 квадратных метров с подвалом, пристройкой и ограждением, а также земельный участок площадью 0,1026 гектара, передаваемый в аренду сроком на 25 лет.

Бывшую часовню в Витебске на аукционе с 5 раза за 57 тысяч рублей. Ее реконструируют под офисы

По данным комитета «Витебскоблимущество», часовню в 1859 году построил витебский землевладелец Степан Дунин-Слепцов. В 1939 году здание реконструировали и надстроили второй этаж. Объект до недавнего времени находился на балансе ВГУ имени П. М. Машерова, передают НН.

Также на аукционе в этот день были проданы артезианская скважина в Лиозненском районе и бывшее пожарное депо в агрогородке Матюши Полоцкого района. Оба объекта пытались продать с августа 2019 года, и лишь при установлении начальной цены равной одной базовой величине на них нашлись покупатели – частное предприятие из Лиозно и предпринимательница из Новополоцка.

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