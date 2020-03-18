Белорусы смогут вернуться домой через Москву, но только транзитом

После объявления о закрытии границ со стороны России, многие белорусские граждане оказались в «ловушке», совсем не зная как им добраться домой. Однако в посольстве рассказали как вернуться домой через Москву.

С 18 марта транзит граждан Беларуси, возвращающихся домой через Москву, будет разрешен только в пределах одного аэропорта.

Как следует из официального разъяснения российских властей, которое посольство получило сегодня, беларусы, прилетевшие в один из московских аэропортов, смогут вылететь в Минск только из него, не покидая транзитной зоны. При этом пассажир должен иметь билеты, подтверждающие факт транзита.

В настоящее время из Домодедово в Минск летает авиакомпания «Белавиа». Из московского аэропорта Шереметьево рейс осуществляется «Белавиа» и российской авиакомпанией «Аэрофлот». В расписании аэропорта Внуково в белорусскую столицу указаны рейсы российской авиакомпании «Ютэйр», сообщает БелТА.

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