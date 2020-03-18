ЕС закрывает внешние границы на 30 дней, но остановить коронавирус невозможно — глава Еврокомиссии

Лидеры ЕС поддержали предложение Еврокомиссии закрыть внешние границы Евросоюза на 30 дней, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Предложение ограничить въезд иностранцам поддержали все страны ЕС и начнут реализовывать его сразу после принятия. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

«Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба. Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза. Еврокомиссия максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса.

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