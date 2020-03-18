Приказ Минздрава: где в Витебской области будут лечить пациентов с коронавирусом и что изменится в поликлиниках и для врачей

Минздрав опубликовал приказ от 16 марта 2020 года № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения».

Как указано в документе, приказ создан, чтобы своевременно оказывать специализированную медпомощь пациентам с COVID-19 и тем, кто с ними контактировал, а также для противоэпидемических мер в организациях здравоохранения. Что предполагает документ?

Где в Витебской области будут помогать тем, у кого коронавирус?

В документе указаны больницы, где будут помогать пациентам с COVID-19 и тем, кто с ними контактировал — контактам 1-го и 2-го уровней. При этом уточняется, что коечный фонд других организаций здравоохранения в стране также может перепрофилироваться в зависимости от эпидситуации.

Документ предполагает, что в организациях здравоохранения, где помогают пациентам с коронавирусом и контактам 1-го уровня, в случае необходимости можно создать дополнительные посты вневедомственной охраны. Это может понадобиться для обеспечения лечебно-охранительного и санитарно-эпидемического режима.

— пациентам с коронавирусом будут помогать в Витебской областной инфекционной больнице (156 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации), а также в Оршанской городской центральной поликлинике в инфекционном отделении ( 24 бокса).

— контактам 1-го уровня будут помогать в Витебской областной диагностический клинический центр (150 коек), Оршанской городской центральной поликлинике (180 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

— контактам 2-го уровня будут помогать в детском оздоровительном лагере «Радуга» (150 мест), Витебский областной кардиологический клинический центр «Железняки» (150 коек), Оршанская городская центральная поликлиника (200 коек).

Прибавка к зарплате для медицинских работников

Медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и контактам 1-го уровня, приказом предполагается прибавка к зарплате. В том числе дополнительно устанавливаются надбавки за высокие достижения в труде в зависимости от суммы оклада, надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, за применение или участие в применении новых, сложных и уникальных методов оказания медпомощи, за специфику работы в сфере здравоохранения, за особенности профессиональной деятельности, за особый характер труда.

Комбинату «Витамин», который организует питание в больницах, поручено обеспечить питанием медицинских и иных работников, которые работают в закрытом круглосуточном режиме и оказывают помощь пациентам с коронавирусом и их контактам.

На дому предлагается организовать забор биологического материала для плановых лабораторных исследований.

Выдачу выписок из меддокументов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения нужно организовать в электронном формате, рецепты пациентам с хроническими заболеваниями должны быть доставлены по месту пребывания или проживания, а также должны быть предусмотрены дополнительные расходы на визиты к пациентам на дому.

В поликлинике должен быть обеспечен необходимый запас рентгеновской пленки, а также должна быть разрешена одномоментная выдача листков нетрудоспособности на максимальный срок, согласно Инструкции о порядке выдачи и оформления больничных.

Работа поликлиник временно изменится

Частично меняется работа и поликлиник. Например, для пациентов с повышенной температурой нужно организовать отдельный вход, а медработников следует обеспечить средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Исходя из возможностей поликлиники просят ограничить плановые мероприятия по диспансеризации, плановую вакцинацию, скрининговую маммографию, флюорографию, реабилитационную помощь и физиопроцедуры, плановую стоматологическую помощь, направление на медико-социальную экспертизу пациентов старше трудоспособного возраста. Отделения дневного пребывания рекомендовано перепрофилировать в инфекционные отделения или кабинеты для приема пациентов с повышенной температурой, признаками респираторных заболеваний, врачей-специалистов (неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов, кардиологов, ревматологов, гастроэнтерологов) задействовать для оказания помощи на приеме пациентов с повышенной температурой, признаками респираторных заболеваний, передает tut.by.

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