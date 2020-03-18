«Белпочта» вводит противоэпидемические меры в отделениях

РУП «Белпочта» вводит специальные санитарно-противоэпидемические мероприятия в объектах почтовой связи. Мероприятия осуществляются согласно рекомендациям Минздрава.

В частности, устанавливаются дозаторы с антисептиками для обработки рук. Теперь уборка проводится с применением дезинфицирующих средств.

На предприятии отметили, что по данным Минздрава с учетом рекомендаций ВОЗ, вероятность заразиться вирусом от международного почтового отправления отсутствует.

А вот заразиться вирусом от людей вполне вероятно, поэтому посетителям почтовых отделений рекомендуется подходить к операционным окнам по одному и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра при ожидании обслуживания.

Во избежание контакта с человеком отправления EMS и регистрируемые отправления, для которых обычно требуется подпись адресата, будут доставляться через почтовые или абонентские ящики, почтоматы, без расписки получателя, а роспись о вручении будет проставляться почтальоном с указанием номера удостоверения личности получателя.

Отделения почтовой связи работают в обычном режиме.

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