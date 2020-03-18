БЖД изменяет маршрут следования поездов через Россию

После закрытия границы российской стороной Беларусь приостановила авиасообщение с Россией , следом БЖД проинформировала граждан о приостановлении железнодорожного сообщения.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации с 00:00 часов 18.03.2020 до 00:00 часов 01.05.2020 временно ограничивается въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь.

Белорусская железная дорога объявила изменения в маршрутах следования поездов.

Так поезда № 6641/6644, № 6643/6646 Витебск–Рудня–Витебск будут курсировать в сообщении Витебск–Заольша–Витебск.

Поезда № 6184/6183, № 6186/6185 Орша–Красное–Орша будут следовать по маршруту Орша–Осиновка–Орша.

Поезда № 6545/6546 Кричев–Сураж–Кричев будут курсировать в сообщении Кричев–Белынковичи–Кричев.

Неиспользованные проездные документы, оформленные в пунктах продажи БЖД, на поезда, курсирующие в приграничном сообщении между станциями Республики Беларусь и Российской Федерации, можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться в полном объеме на основании проездных документов (билетов).

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (для жителей Беларуси), а также +375 222 39 25 47 (для пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь).

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