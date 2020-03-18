Парк 50-летия Советской власти в Полоцке изменит свое название

В Полоцке власти решили переименовать парк 50-летия Советской власти (тот, что возле Кургана) и заменить название на парк Победы, однако многие горожане новое название не одобрили и предлагают вариант, который по душе местному населению — Островский парк.

Несмотря на то, что Полоцкие власти хотят переименовать парк, жители Полоцка не согласны с заявленным названием и создали электронную петицию, в которой предлагают свой вариант — Островский парк.

Они поясняют, что место отдыха находится на территории бывшего острова, и эта территория в Полоцке исторически называлась Островкий посад.

«Востраўскі пасад, або проста Востраў, які размяшчаўся на ім, быў заселены з канца X-XI стст. На Востраве ў XI-XVI стст. існаваў манастыр Іаана Прадцечы, які ўпершыню згадваецца ў скандынаўскай сазе пра Торвальда Вандроўніка. У пісьмовых крыніцах, граматах манастыр вядомы з XIV ст., апошні раз упамінаецца ў рэвізіі 1618 года. Востраўскі пасад згадваецца ў рэвізіі 1552 года разам са Слабадскім, Крыўцовым і Экіманскім задзвінскімі пасадамі.

На Востраве меўся 151 двор, вядомая Праезжая вуліца. Найбольш шчыльна была заселена ўсходняя частка вострава. Пасад з’яўляўся разам з Экіманню найбуйнейшай юрыдыкай езуіцкага калегіума. У 1632−1633 гадах Слабадскі і Востраўскі пасады ўвайшлі ў склад Крыўцовага.

У сувязі з гэтым мы выступаем супраць перайменавання парку ў парк Перамогі і прапануем надаць яму імя па назве гістарычнай мясцовасці — Востраўскі парк. Такое рашэнне дазволіць адраздзіць страчаную назву і ўзбагаціць тапанімічны ландшафт», — говорится в петиции.

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