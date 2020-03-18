В «полку единых кандидатов» минус 2 человека: Северинец и Янукевич снялись с праймериз

Первым о выходе из коалиции заявил Павел Северинец. Он снимается с праймериз по выдвижению единого демократического кандидата. Это произошло 16 марта. Северинец отменил все встречи с выборщиками.

Первая причина отказа от участия в борьбе заключается в том, что Северинец считает, что в условиях коронавируса невозможна далее процедура праймериз. «80% граждан выступают за карантин», — говорит он.

Вторая причина — это участие в предвыборной кампании большого количества чиновников, которые голосуют за Губаревича. Коллеги по коалиции усмотрели в этом возможное использование административного ресурса, намекая на связь Губаревича с властными структурами.

«Как можно решить эту проблему? Призвать как можно больше своих сторонников приходить на встречи, чтобы перекрыть идеологов. Но опять-таки мы сталкиваемся с коронавирусом, и в таких условиях не можем приглашать людей. Получается замкнутый круг, который мы могли разорвать сегодня, но не получилось», — говорит Павел.

По информации «Нашай Нівы», за то, чтобы продолжить объезд регионов, выступали Движение «За Свободу» и БСДП. ОГП колебалась. А Ольга Ковалькова права голоса не имела.

Издание отмечает, что Юрий Губаревич надеялся в ближайшее время обогнать Северинца, поэтому был меньше всего заинтересован в приостановке праймериз. Возможно, Павел Северинец испугался потерять «пальму первенства».

Теперь Северинец не намерен и участвовать в избирательной кампании самостоятельно. Он говорит, что в сегодняшних условиях распространения вируса это просто невозможно.

«Остается только бойкот, а также национальная забастовка», — говорит политик.

Напомним, что Северинец лидировал в праймериз (339 голосов), лидер Движения «За свободу» Юрий Губаревич сократил отставание (у него 201 голос).

Зампредседателя партии БНФ Алексей Янукевич также снялся. Он не участвует в праймериз по выбору кандидата на президентских выборах от оппозиционной коалиции. Партия БНФ официально объявила о выходе из коалиции, пока не решатся конфликты и в праймериз не вернется Павел Северинец.

«Тое, што цяпер адбываецца з працэдурай Народнага галасаваньня, зьяўляецца сумнай і ганебнай праявай безадказнасьці ды паразай для ўсіх удзельнікаў працэсу», — сообщили в партии.

«У цяперашняй сытуацыі Партыя БНФ ня бачыць сэнсу ў імітацыі адзінства, якога фактычна няма, і заяўляе аб сваім выхадзе з дамовы аб Народным галасаваньні», — говорится в заявлении партии.

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