Почти половина заболевших коронавирусом в Беларуси — витебляне

На сегодняшний день в Витебской области зафиксировано 17 случаев коронавируса. Об этом в эфире телерадиокомпании «Витебск» сообщил начальник главного управления по охране здоровья Витебского облисполкома Юрий Деркач.

— Из 17 заболевших на данный момент он РНК коронавируса уже полностью избавились 5 человек, — отметил Юрий Деркач.

Эти люди уже не выделяют вирус. После сдачи дополнительных анализов они будут выписаны из Витебской инфекционной больницы. Всех заболевших содержат в специальном боксированном отделении.

Что касается контактировавших с заболевшими людей, т.е. контактов первого уровня, по словам господина Деркача у всех из них тесты дали отрицательный результат. Спустя 14 дней их выпишут.

По данным Министерством здравоохранения Беларуси, РНК коронавируса обнаружено в Беларуси у 36 человек. Таким образом, на Витебскую область приходится порядка 47% заболевших коронавирусом.

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