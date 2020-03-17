Обновленный Дворец культуры планируют открыть в этом году в Орше

В Орше продолжается реконструкция здания городского Дворца культуры «Орша», его планируют открыть летом 2020 года, сообщил начальник отдела культуры райисполкома Сергей Горбачев, пишет БелТА.

Обновленный Дворец культуры планируют открыть в этом году в Орше

Дворец культуры в Орше. Фото Александра Хитрова, БелТА

Дворец ждет кардинальное обновление. Там создадут цирковой зал, серьезно реконструируют большой зрительный зал, оснастят его современным оборудованием. Появятся звукозаписывающая студия, конференц-зал, швейная мастерская — так работники смогут самостоятельно создавать костюмы для выступлений. Также установят подъемник для людей с ограниченными возможностями.

Обновленный Дворец культуры планируют открыть в этом году в Орше

Фото Александра Хитрова, БелТА

«Проведена перепланировка дворца, после завершения работ будут улучшены условия для работы клубов и коллективов, практически у каждого будет свое помещение, — отметил Сергей Горбачев. — Молодцы проектировщики и архитекторы, которые приняли решение восстановить всю лепнину, колонны и другие элементы здания. Эти детали очень дороги местным жителям».

Обновленный Дворец культуры планируют открыть в этом году в Орше

Фото Александра Хитрова, БелТА

Сейчас активно идут внутренние отделочные работы. Ежедневно на объекте трудятся около 200 специалистов.

Дворец культуры был построен в 1956 году, его реконструкция стартовала в 2019-м. Заказчиком выступает УКС Витебского облисполкома, генподрядчиком — Оршанский стройтрест №18. На работы выделено по Br3 млн из республиканского и местного бюджетов. Реконструкция идет по указу №506 «О развитии Оршанского района».

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