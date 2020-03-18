В Витебске к 2025 году запустят фармпроизводство по стандартам GMP

Витебская компания «Белкаролин» планирует запустить к 2025 году новый фармацевтический завод по международному стандарту GMP. Об этом сообщила директор компании Татьяна Ващенкова, передает БелТА.

Проект реализуется в свободной экономической зоне «Витебск», резидентом которой предприятие стало в 2017 году.

Наряду с традиционными ветпрепаратами, они расширят производство оригинальных лекарственных средств для лечения животных под общим названием «Зеленая линия». Линейка разработана совместно с учеными Витебской государственной академии ветеринарной медицины и включает ветеринарные лекарственные средства без антибиотиков на основе натурального природного сырья.

Строительство завода ведется в три этапа. В 2020 году планируют ввести в эксплуатацию административно-бытовой корпус, где также разместится производственная лаборатория и складской комплекс. В 2021 году на новую площадку предполагают перенести производство нестерильных лекарственных средств. Третий пусковой комплекс подразумевает организацию стерильного производства. Эту часть проекта планируют завершить к 2025 году. На предприятии будет создано около 80 рабочих мест.

Удельный вес экспорта в общем объеме производства ООО «Белкаролин» составляет 72%. Продукция компании экспортируется в Россию и Казахстан.

ООО «Белкаролин» создано в 1995 году. С 2004 года предприятие производит ветеринарные препараты, которые разрабатываются совместно с учеными Витебской академии ветеринарной медицины. В 2019 году «Белкаролин» зарегистрировано резидентом научно-технологического парка ООО «Фермент», который является резидентом Парка высоких технологий.

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