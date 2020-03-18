Под конвоем людей в «скафандрах» беларусы возвращаются домой из закрытой Европы

Мы сообщали вчера о том, что заблокированными в Германии оказались водители большегрузов. Польша не пропускала через свою территорию наших граждан.

Утром в немецкий город Франкфурт-на-Одере прибыли консулы Литвы и Беларуси. Согласно совместного решения Германии, Польши, Литвы и Беларуси был сформирован поезд для эвакуации беларуских и литовских граждан, оказавшихся в запертыми в чужой стране.

В настоящее время беларусы и литовцы едут на нем в Каунас. Наших соотечественников везут из Германии транзитом через Польшу, как Ленина в опломбированном вагоне, под конвоем людей в «скафандрах».

Водители легковых автомобилей будут перевезены паромом в Клайпеду.

Теперь ожидаем информации о прохождении нашими водителями Литовско-Беларуской границы.

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