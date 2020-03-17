Теперь точно: весенние школьные каникулы переноситься не будут — Минобр

Весенние школьные каникулы переноситься не будут. Об этом сообщили в Министерстве образования.

В последние дни в социальных сетях и месседжерах появилась информация из различных источников о переносе весенних каникул. В заблуждение были введены руководители и педагоги учреждений образования. Они успели вполне официально оповестить родителей и детей о переносе каникул. Сообщения «доводились» по официальным каналам системы образования, из этого следует, что решение о переносе обсуждалось чиновниками, было принято, а позже отменено.

Еще сегодня утром Министерство образование не давало точного ответа.

Даже в официальном сообщении Минобра была заложена двойственность:

«Официальное решение о переносе каникул пока не принято. На данный момент официальная дата весенних каникул – с 30 марта по 4 апреля».

Данное сообщение можно трактовать двояко:

«решение не принято»,

решение принято (провести каникулы по графику).

Около получаса назад было объявлено однозначное решение:

«График учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме», — говорится в сообщении Минобразования.

Таким образом, весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.

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