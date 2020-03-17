Матрасы для коров купит Оршанский стройтрест №18

Тендер ориентировочной стоимостью 300 тыс рублей на закупку матрасов для коров объявил Оршанский строительный трест №18.

Закупаемые матрасы предназначены для здания на 500 дойных коров, которое возводится вблизи деревни Чурилово Оршанского района. Строящееся здание молочно-товарной фермы рассчитано в общей сложности на 2000 голов дойного стада, сообщают «ННВ».

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