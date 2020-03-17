.Каникулы в школах начнутся досрочно

С 23 марта по 6 апреля объявляются каникулы. Информацию подтвердили в 45 школе Витебска и частной школе «Апельсин». В гимназии №1 посоветовали обратится к классному руководителю.

Информация подтверждается несколькими источниками в Минске.

Секретари Витебского городского отдела образования Первомайского, Октябрьского и Железнодорожного «информацией не владеют». Начальники всех отделов заняты.

В сообщении Минздрава говорится, что «официальное решение о переносе каникул пока не принято. На данный момент официальная дата весенних каникул – с 30 марта по 4 апреля».

.

Вот вести из Новополоцка.

А вот скрин официального Telegram Министерства образования РБ.

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...