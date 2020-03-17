Акции крупнейшей белорусской ИТ-компании EPAM подешевели почти на треть

Плохая неделя для крупных ИТ-компаний, в том числе EPAM, продолжается. На Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций компании уже опустилась ниже 170 долларов. Последний раз так низко акции EPAM котировались в октябре прошлого года. На закрытии торгов 12 марта цена за акцию EPAM составила почти по 163 доллара. 6 марта цена была почти на 30% выше — 226,26 доллара за акцию, сообщает dev.by.

Обвал на фондовых рынках, который произошел 9 марта из-за падения цен на нефть и распространения коронавируса, оказался не последним на этой неделе. В четверг на фондовом рынке США вновь произошло резкое снижение котировок. Из-за этого пришлось приостанавливать торги на 15 минут.

Вот как прокомментировали ситуацию в компании EPAM:

— Сегодня ситуация меняется крайне быстро. Например, США уже ввели серьезные ограничения на въезд из Европы. За время существования EPAM мы приобрели значительный опыт, который позволял и позволяет нам справляться с подобными вызовами. Но у каждой ситуации есть свои отличительные и часто плохо предсказуемые особенности. Поэтому, в данный момент, мы, прежде всего, фокусируемся на безопасности наших сотрудников. Затем очень внимательно относимся к тому, что происходит с клиентами и их приоритетами. А у них очень много непредсказуемого, и ситуация на мировом финансовом рынке этому подтверждение. В результате в некоторых аспектах нашей деятельности мы занимаем сейчас гораздо более консервативные позиции, чем несколько недель назад. Это означает, что конкретные операционные решения могут быть отложены (или уже отложены) до момента, когда ситуация стабилизируется и станет более предсказуемой. Мы уверены, что такими принципами сегодня руководствуются все ответственные организации. Это все, чем мы можем поделиться в данный момент в рамках протокола, существующего для публичных компаний.

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