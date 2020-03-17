Витебск на 2 месте по стоимости проезда, уступая Минску

Среди областных центров Беларуси самый дорогостоящий проездной в Минске. Проездной на месяц на весь транспорт (автобус, трамвай, троллейбус, метро + автобус экспресс) обойдётся в 53,66 руб, сообщает picodi.com. Вероятно, такая стоимость обусловлена тем, что дорогой в обслуживании метрополитен представлен только в столице.

На втором месте расположился Витебск, где за безлимитное передвижение в течение 30 дней на наземном городском транспорте, который включает в себя автобус, троллейбус и трамвай, придётся заплатить 42,96 руб.

В Бресте, Гродно, Гомеле и Могилёве стоимость проездного на месяц равна 36,03 руб. за проезд на автобусе и троллейбусе.

Самая высокая стоимость проезда в мире отмечается в Лондоне (258,70 $), Дублине (212,91 $) и Нью-Йорке (127 $). Но если сопоставить эти показатели со средней зарплатой, то крупнейший город США окажется на куда более привлекательной позиции рейтинга: 33 место из 39 попавших в исследование городов. Получается, что среднестатистический житель Нью-Йорка приобретает месячный проездной на метро и автобус всего за 2,4% своей зарплаты (после уплаты налогов).

Жителям Минска повезло меньше — при средней зарплате в 1035 рублей (согласно данным портала Numbeo по состоянию на февраль 2020 г.) им приходится тратить более 5% заработанных денег на проезд в общественном транспорте. В аналогичном положении находятся жители Риги (6,1%) и Торонто (4,4%). Столица Беларуси расположилась на шестом месте международного рейтинга.

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