«Белавиа» приостанавливает все полеты в города России

Компания «Белавиа» приостанавливает полеты в города Российской Федерации из-за закрытия границы российской стороной. Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно осуществить до 31 декабря 2020 года, сообщает компания.
Все полеты в Россию будут приостановлены с 18 марта по 1 мая.
Среди отмененных рейсы: Сочи, Краснодар, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. Также закрыт для белорусов аэропорт Жуковский под Москвой.
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