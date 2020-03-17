Беларуские дальнобойщики не могут выехать из ЕС и попасть домой

В Европе закрываются границы. Беларуские водители оказались в «заложниках».

Беларуские водители работают во многих соседних странах. Как правило, работа идет вахтовым методом. Водители, о которых идет речь, приезжают на работу в Литву. Далее компания-перевозчик отвозит их к месту стоянки грузовика. Обратно привозят отработавших 6-8 недель.

В одной из компаний произведена очередная замена. Микроавтобус приехал на границу Польши, но его не впустили на территорию страны польские пограничники. Водители не могут попасть в Литву, чтобы в дальнейшем отправиться домой.

С понедельника водители размещены в гостинице. Посольство Литвы решает этот вопрос. Предварительно получено разрешение на пересечение границы со стороны Франкфурта-на-Одере.

Отслеживаем ситуацию с нашими водителями.

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