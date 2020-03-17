За прошедшие сутки в Беларуси ни одного нового случая коронавируса не зафиксировано

Ситуация заболеваний коронавирусом в Беларуси полностью контролируема и находится под чутким надзором Министерства здравоохранения. Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации ВОЗ касательно противодействия распространению коронавируса.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник ответил на вопрос, выполнила ли Беларусь рекомендации, которые получала от ВОЗ: «Более чем кто другой».

По его словам, ВОЗ подготовила официальное заявление по этому поводу, в ближайшее время оно будет распространено в СМИ. «ВОЗ пишет, что полностью поддерживает наши усилия и считает их наиболее эффективными, что закрытие границ не является эффективной мерой», — отметил Владимир Караник.

«За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты», — уточнил глава Минздрава. Министр отметил, что всплеска заболевания в стране не наблюдается.

Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, в скором времени они будут приняты. «Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам», — пояснил Владимир Караник, передает БелТА.

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