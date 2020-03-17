Мужчину в Орше приговорили к 5 годам лишения свободы за кражу партии телефонов

В Орши 32-летнего мужчину приговорили на 5 лет за похищение партии мобильных телефонов из магазина бытовой техники.

В Орше вынесли приговор работнику подрядной организации, похитившему из магазина бытовой техники партию мобильных телефонов, на сумму свыше Br37 тыс. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу в размере 100 базовых величин.

Кража была совершена в торговом центре «Орша-Сити», где готовился к открытию магазин бытовой техники. Руководство торгового объекта для монтажа дополнительной системы видеонаблюдения пригласило одну из минских фирм. Во время установки оборудования работник подрядной организации, занимавшийся монтажом системы видеонаблюдения, воспользовался отсутствием представителей магазина. Он отключил установленное им же оборудование и забрал коробку с новыми мобильными телефонами. Пропажа была установлена только через несколько дней, но это не помешало оперативникам быстро вычислить преступника, сообщает БелТА.

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