Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»

Витебское ОАО «Знамя индустриализации» начало выпуск медицинских масок, пишет БелТА со ссылкой на информацию директора предприятия.

Директор предприятия Андрей Шамшура сообщил, что в начале марта начался пошив многоразовых четырехслойных медицинских масок. Заказчиком продукции выступило предприятие РУП «Фармация».

«Была закуплена первая партия сырья для изготовления 100 тыс изделий. Ежедневно выпускается 6-10 тыс штук, которые дважды в день отгружаются заказчику. Завершить пошив партии планируется в течение следующей недели. В дальнейшем планируется еще одна такая же партия продукции, срок ее изготовления займет порядка двух недель. Объемы на более отдаленную перспективу будут зависеть от потребностей рынка», — отметил руководитель предприятия.

Работа по данному виду продукции ведется на специально выделенных участках во всех цехах фабрики. Удельный вес новой продукции медицинского назначения в общем объеме производства занял 15%.

Похожие изделия сейчас присутствуют в аптечных сетях Витебска.

Безработица в Витебской области достигла дна

Гендиректор компании «Белвест» Юрий Суманеев рассказал о ситуации с коронавирусом

В отношении дискаунтеров сети «Светофор» МАРТ начал антимонопольное расследование

За фейковую новость о гендиректоре «Марко» Мининформ вынес требование витебскому интернет-ресурсу

Марко, Белвест и Красный Октябрь закрывают на карантин?

В России тяжелая ситуация с коронавирусом — Лукашенко

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...