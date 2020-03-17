Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»

Витебское ОАО «Знамя индустриализации» начало выпуск медицинских масок, пишет БелТА со ссылкой на информацию директора предприятия.

Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»

Фото БелТА

Директор предприятия Андрей Шамшура сообщил, что в начале марта начался пошив многоразовых четырехслойных медицинских масок. Заказчиком продукции выступило предприятие РУП «Фармация».

«Была закуплена первая партия сырья для изготовления 100 тыс изделий. Ежедневно выпускается 6-10 тыс штук, которые дважды в день отгружаются заказчику. Завершить пошив партии планируется в течение следующей недели. В дальнейшем планируется еще одна такая же партия продукции, срок ее изготовления займет порядка двух недель. Объемы на более отдаленную перспективу будут зависеть от потребностей рынка», — отметил руководитель предприятия.

Работа по данному виду продукции ведется на специально выделенных участках во всех цехах фабрики. Удельный вес новой продукции медицинского назначения в общем объеме производства занял 15%.

Похожие изделия сейчас присутствуют в аптечных сетях Витебска.

Приступы умиления могут вызвать медицинские маски Витебской фабрики «Знамя индустриализации»

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