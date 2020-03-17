В Витебске МЧС взорвали бывший цех завода «Керамика» — видео

В Витебске отряд «Витязь» взорвали 15-метровое здание, которое принадлежало заводу «Керамика».



Часть цеха по производству керамзита была демонтирована собственноручно работниками, остальная половина здания осталась стоять в аварийном состоянии. В виду сложившейся чрезвычайной обстановки, руководство предприятия обратилось за помощью в Витебское областное управление МЧС, по сносу здания взрывным способом, сообщило МЧС.

Здание взорвали с первого раза, а его эффектное падение запечатлели на видео.

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